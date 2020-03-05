До зараження і летального результату від коронавірусу більше схильні чоловіки, у жінок же ймовірність загибелі майже вдвічі менша.

Про це з посиланням на дані Китайського центру з контролю і профілактики захворювань пише ТСН.

Так, дослідники виявили, що смертність серед чоловіків вища – 2,8% проти 1,7% серед жінок. Цифри ґрунтуються на медкарті пацієнтів, і вибірка може не відображати масштаби спалаху. Однак подібне помічали і раніше.

Коронавірус небезпечніший для чоловіків, ніж для жінок

Зазначається, що чоловіки більше страждали під час попередніх спалахів хвороб SARS (важкий гострий респіраторний синдром) і MERS (близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром), які також були викликані коронавірусами. Наприклад, у 2003 році в Гонконгу під час спалаху SARS випадків інфікування серед жінок було зареєстровано більше, проте рівень смертності серед чоловіків був на 50% вищим.

Експерименти з мишами і коронавірусом, що викликає SARS, виявили, що самці були сприйнятливіші до інфекції, ніж самиці, причому ця різниця збільшувалася з віком. У самців мишей атипова пневмонія розвивалася за більш слабких вірусних впливів, вони демонстрували нижчу імунну відповідь, а вірус повільніше виводився з їхніх тіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо невразливу для коронавірусу групу людей – діти і підлітки від нуля до 10 років і від 10 до 19.

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