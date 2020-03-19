Коронавірус не вб'є людство: біолог розвіяв міфи про пандемію

Незважаючи на безліч страхів довкола коронавірусу, більшість з них безпідставні, оскільки ця інфекція не несе загрози вимирання людства.

Про це в статті для "Ехо Москви" написав професор біологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету Олексій Потєхін, виділивши 10 фактів про пандемію коронавірусу.

1) "Це лише коронавірус. Один з представників сімейства, яке і раніше було представлено в загальному спектрі збудників ГРВІ людини. Це не чума. Не віспа, не рідний ще нашому поколінню кір. Це навіть не той коронавірус, який викликав атипову пневмонію у 2002 році й був набагато жорсткішим. Нинішній вірус вбиває, як належить будь-якому вірусу, що поважає себе,щойно потрапивши до людей з іншого звіра. Але вбиває помірно", – зазначив учений.

Він додав, що у світі щодня помирає від туберкульозу стільки ж людей, скільки поки що померло за весь час від COVID. І ще стільки ж – від малярії. Однак за цими цифрами люди не стежать в режимі онлайн.

2) "Вірус, на жаль, досить заразний. Більш заразний, ніж грип, менш заразний, ніж свинка або краснуха, не кажучи про кір. Нам на уяву діють цифри інфікованих та померлих, що зростають в реальному часі, й подумки ми підставляємо до них "вже". Насправді правильніше було б говорити "ще" або "всього". 80 000 випадків на мільярдний Китай за майже три місяці епідемії – це всього, а не "цілих". Тому паніку дуже сильно роздули", – переконаний біолог.

Він спрогнозував, що поширення коронавірусу в будь-якому випадку буде дуже далеке від тих епідемій, які людство переживало всю свою історію, крім останніх 50 років. "І майже ніхто, за мірками тих епідемій, не помре. Тому – паніку відставити!" – закликав професор.

Коронавірус "Українська правда"

3) За словами Потєхіна, те, що вірус вирвався за межі однієї країни й точки зростання (спалаху) виникли по всьому світу, було неминуче. Також він закликав не боятися слова "пандемія" – адже воно означає тільки те, що випадки захворювання виявлені в більшості країн світу, а не те, що людство стоїть перед загрозою вимирання.

"Але якщо кожна країна повторить шлях Китаю в найближчі місяці, то випадків буде дуже багато. Все одно буде зачеплений невеликий відсоток популяції кожної країни, але сума буде чималою. Карантини спрямовані на те, щоб не досягти китайських показників за короткий час. Заходи безпеки, яких вжив Китай і зараз вживає Європа і решта світу, абсолютно безпрецедентні. Їх головна мета – знизити одночасне навантаження на лікарні при масових спалахах (що зараз відбувається в Італії і виглядає трагічно), розтягнути поширення інфекції в часі", – пояснює біолог.

4) Професор підкреслив, що показники смертності від коронавірусу відображають реальність і їх ніхто не приховував би в епоху, коли люди одразу ж повідомили би правду в соцмережах.

"При цьому показники загального числа випадків, звичайно, дуже сильно занижені, адже маса людей перенесла інфекцію безсимптомно і в період, коли її ще не вміли виявити. І зараз багато випадків не виявляють, хоча тепер їх моніторять. Ну і добре – чим більше кількість заражених занижена, тим менше за фактом відсоток летальних випадків", – пише він.

5) Цей вірус не має ніякого відношення до людських розробок і не "втік" ні з якої лабораторії.

"Поки народ панікує, в лабораторіях всього світу про SARS-CoV вже дізналися масу речей. Зокрема, те, що все почалося з одиничного зараження в Китаї – тобто хтось таки там з'їв якусь нехорошу тварину. Або просто поруч постояв на ринку, де, по суті, в одній клітці сидять змії, кажани, кури, цивети і панголіни, а потім їх "готують" для покупців на одному столі без всяких понять про гігієну і "кошерність". Ідеальне середовище для вірусів, схильних спробувати щастя в іншій тварині-господарі – де ще кажан обміняється рідинами з черепахою і кроликом?" – зазначив Потєхін.

Пандемія коронавірусу в світі ТСН

Він акцентував увагу на тому, що віруси, які потрапили в нового господаря, щоб до нього пристосуватися, неминуче набудуть нових властивостей і часто будуть вести себе агресивно. До того ж, стрибнувши через міжвидовий бар'єр раз, вірус зробить це ще раз, попутно пристосовуючись до нових господарів. Серед яких може опинитися і людина.

6) "Коронавірус SARS-CoV більше нікуди не дінеться з нашого життя. Він не зникне. Його не знищать карантинами. Ліків проти нього, як і проти більшості вірусів, немає, лікарські рекомендації – терапія для підтримання. Вакцина з'явиться (думаю, до літа) , але в масову практику вийде не раніше, ніж до кінця року, адже час випробувань будь-якої вакцини скоротити не можна. Тому велика частина населення планети цим вірусом приречена перехворіти. І це важливо, тому що кращий засіб від інфекційних захворювань – колективний імунітет", – говорить біолог.

Крім того, він закликав людей не вірити чуткам про повторні зараження, оскільки на коронавіруси імунітет зобов'язаний вироблятися надійно.

7) Коронавірус взагалі не схожий на вірус грипу, і тому він не буде тримати людство в карантинах і під боєм роками і десятиліттями. Як пояснив професор, у коронавірусів немає особливостей і механізмів, що забезпечують високу мінливість, притаманну вірусам грипу. "Вони, ймовірно, підуть звичайним шляхом таких інфекцій – чим довше разом з людиною, тим м'якша симптоматика. І нові форми будуть з'являтися рідко, і не будуть ефективно долати імунний бар'єр, що виникає після першого зараження. Але приблизно на півроку (моя оцінка) поточна епідемічна ситуація може розтягнутися. Поступово вірус стане частиною пейзажу, багато перехворіють, і людство почне повертатися до нормального життя", – робить висновок учений.

8) Діти майже не хворіють, хоча переносити вірус безсимптомно можуть. А здорові дорослі люди, швидше за все, перенесуть інфекцію "на ногах". Деякі, на думку Потєхіна, трохи потемпературять, деякі перехворіють, як грипом.

"У лікарнях за показаннями (тобто при загрозі життю) опиняться не всі. З них мають шанс померти долі відсотка. Не страшніше грипу, одним з найнеприємніших і найнебезпечніших ускладнень якого є теж пневмонія. У групі високого ризику опинилися люди за 70-75, особливо з будь-якими супутніми захворюваннями. Тут смертельна небезпека за поточною статистикою загрожує кожному п'ятому-шостому хворому", – написав професор.

9) З точки зору біології, підкреслює він, якщо подивитися на людину як на один з видів тварин, то коронавірус взагалі не мав би розглядатися як щось надто небезпечне. Адже він, як будь-яка інфекція, вбиває людей з ослабленим імунітетом і помірно проріджує популяцію в старшій віковій групі.

Коронавірусна інфекція Delo.ua

10) Карантинні заходи виправдані заради того, щоб в зоні ризику не опинилася найбільш вразлива група – літні люди.

"При цьому не треба плутати повну самоізоляцію з розумним зниженням соціальної активності. Не такий страшний цей вірус, щоб дати йому паралізувати життя. Немає резонів скуповувати річний запас продовольства в магазинах, їх, очевидно, не закриють, а макарони будете потім довго їсти несвіжі. Як було добре сказано в одному з мемів, якщо вам на 14 днів карантину потрібно 144 рулони туалетного паперу, то вам треба було звернутися до лікаря задовго до появи коронавірусу!" – жартує професор.

За його словами, людям не потрібно боятися вийти на вулицю, йти на роботу і перенести цю інфекцію.

"Боятися потрібно за бабусь і дідусів, і ось їм якраз краще би поменше виходити з дому і спілкуватися з іншими людьми. І не тільки не їздити на маршрутках чи не тягатися у філармонію й інші місця для проведення культурного дозвілля. В найближчий період краще їм рідше зустрічатися і з дітьми і внуками. Які можуть принести їм небезпечну інфекцію, навіть самі того не знаючи. Поясніть це вашим літнім родичам і друзям, і постарайтеся самі забезпечити їм такий режим мінімальних контактів. Вони все одно будуть хворіти. Головне – щоб не все одразу", – резюмував Потєхін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше болгарський лікар Веселін Йолов з Софії оприлюднив статистику, яка підтверджує, що масова паніка через коронавірус безглузда, оскільки в зоні ризику перебуває не так багато людей.

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