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24 березня • оновлено в 12:33
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Фаш*к Донецький
Фаш*к Донецький
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Коронавирус не пройдет: как в "ДНР" "решили" вопрос с пандемией

8.6т
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Итак, если кто не в курсе, то на оккупированных все отлично: в реках течет молоко, баксы вместо обоев, на улицах все ходят белом по мягкому ковролину [асфальт для лохов, да]. Ну и так далее. В реальности, если не читать пропагандистские сми рф, же все как и раньше: патрули, обстрелы, комендантский час, стукачество, концлагеря и русскоговорящие нацисты с оружием правят миром на Донбассе. Одним словом, пародия на жизнь, бутафория.

Кстати, о бутафории. Знаете, чем заняты дынырийцы из так называемого "правительства" в Амвросиевском районе на оккупированном Донбассе? Не, не решением социальных задач, холопы могут спокойно работу работать за 3-5 баксов в день и дальше. Они занимаются...

Дидомастурбаторством они занимаются. Победодрочевом. Они занимаются перераспределением сметы победобесия, решают вопросы с тем, как подвезти массовку в Донецк на 9 мая, думают как и сколько подставок под дидов на палках привезти на треш-акцию -бессмертный полк-. Ну и так далее

Коронавирус не пройдет: как в "ДНР" "решили" вопрос с пандемией
Коронавирус не пройдет: как в "ДНР" "решили" вопрос с пандемией

Ну, коронавирус и прочую неважную хрень дынырийцы, а точнее коллаборанты, решили лечить... Не ржать - информационными листами. Не таблетками, не элементарными масками, не соблюдением правил гигиены, а от таким нано-фуфлом как на фото ниже.

Коронавирус не пройдет: как в "ДНР" "решили" вопрос с пандемией
Коронавирус не пройдет: как в "ДНР" "решили" вопрос с пандемией
Коронавирус не пройдет: как в "ДНР" "решили" вопрос с пандемией

Согласитесь, после таких ядреных мероприятий имени дыныры, короновирусная инфекция ни прайдеть, у нее тупо нет шансов.

Мораль. Пользуясь случаем, передаю привет минпропаганды коллаборантам и отдельно недочекистам из мыгыбы дыныры. Привет, наркоманы, как успехи в ловле белочек? С неуважением, житель оккупированного рф города Донецка [Украина]. Не путать со всякими недоросиями.

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Автор
Фаш*к Донецький Фаш*к Донецький
Місце
Україна Донецьк
Тег
Новини ДНР
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все-таки замечательное правительство в Украине, на зависть другим странам и особенно Мордору. Как четко они действуют! Прореформированная полиция, а не сатрапы кровавого Яныка, выйдут на улицы и безвозмездно с радостью помогут своим согражданам в эти тяжелые времена борьбы с вирусом и агрессией, а также защитят носителей вируса от самосуда несознательных граждан. Да, нам еще учиться и учиться у Украины, которая стала практически настоящим европейским государством. Вот к каким замечательным преобразованиям приводят своевременно произведенные народом демократические революции.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Если о проблемы не говорить то её как бы и нет, вот только коронавирусу это до лампочки.
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Підпузько Микола
Підпузько Микола
Chernoknizhniy Igor, давай, давай. Говорила балакала - сіла й заплакала. Сентиментальний Igor(ok) - поспівчувай.
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