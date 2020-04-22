Карантин? Не чули! Натовп пенсіонерів у розпал COVID-19 прийшов на похорон у Шостці

У місті Шостка Сумської області понад сотня людей порушила правила карантину й прийшла на похорон директора місцевого заводу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, мова йде про завод "Імпульс". 18 квітня на своєму робочому місці там помер керівник Євген Чернов.

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Попрощатися з директором прийшли в основному його колеги, серед яких багато людей пенсійного віку. Незважаючи на карантинні заходи, вони зібралися на території заводу і провели в останню путь керівника. Судячи з фото, через таку кількість людей про дистанцію в два метри мови не було й близько.

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У ГУНП Сумської області пояснили, за фактом подій вже проводиться перевірка. "Були опубліковані фото, до того ж нам надійшло звернення жителя Шостки щодо можливого правопорушення. Поліція його зареєструвала й розпочала перевірку. Якщо буде доведено порушення карантинних заходів, то відкриємо кримінальне порушення", – пояснив OBOZREVATEL глава відділу комунікації ГУНП Володимир Крупецьких.

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Важливо відзначити, що присутні на похоронах порушили одразу кілька правил карантину, ухвалених через пандемію.

По-перше, рішенням Кабміну заборонено збиратися на вулиці більш ніж двом людям. По-друге, Міністерство охорони здоров'я внесло корективи в поминальні процедури й заборонило бути присутнім на прощанні з покійним більш ніж 10 особам одночасно.

Катерина Лихогляд

Відзначимо, що пенсіонери є найбільш уразливими до інфікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свято-Успенську Святогірську Лавру (на Донеччині) Української православної церкви Московського патріархату 18-19 квітня прийшли десятки віруючих без масок й інших засобів для захисту від коронавірусу.