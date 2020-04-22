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22 квітня • оновлено в 19:17
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Карантин? Не чули! Натовп пенсіонерів у розпал COVID-19 прийшов на похорон у Шостці

5.2т
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У місті Шостка Сумської області понад сотня людей порушила правила карантину й прийшла на похорон директора місцевого заводу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, мова йде про завод "Імпульс". 18 квітня на своєму робочому місці там помер керівник Євген Чернов.

Карантин? Не чули! Натовп пенсіонерів у розпал COVID-19 прийшов на похорон у Шостці

Facebook Катерини Лихогляд

Попрощатися з директором прийшли в основному його колеги, серед яких багато людей пенсійного віку. Незважаючи на карантинні заходи, вони зібралися на території заводу і провели в останню путь керівника. Судячи з фото, через таку кількість людей про дистанцію в два метри мови не було й близько.

Карантин? Не чули! Натовп пенсіонерів у розпал COVID-19 прийшов на похорон у Шостці

Facebook Катерини Лихогляд

У ГУНП Сумської області пояснили, за фактом подій вже проводиться перевірка. "Були опубліковані фото, до того ж нам надійшло звернення жителя Шостки щодо можливого правопорушення. Поліція його зареєструвала й розпочала перевірку. Якщо буде доведено порушення карантинних заходів, то відкриємо кримінальне порушення", – пояснив OBOZREVATEL глава відділу комунікації ГУНП Володимир Крупецьких.

Карантин? Не чули! Натовп пенсіонерів у розпал COVID-19 прийшов на похорон у Шостці

Facebook Катерини Лихогляд

Важливо відзначити, що присутні на похоронах порушили одразу кілька правил карантину, ухвалених через пандемію.

По-перше, рішенням Кабміну заборонено збиратися на вулиці більш ніж двом людям. По-друге, Міністерство охорони здоров'я внесло корективи в поминальні процедури й заборонило бути присутнім на прощанні з покійним більш ніж 10 особам одночасно.

Карантин? Не чули! Натовп пенсіонерів у розпал COVID-19 прийшов на похорон у Шостці

Катерина Лихогляд

Відзначимо, що пенсіонери є найбільш уразливими до інфікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свято-Успенську Святогірську Лавру (на Донеччині) Української православної церкви Московського патріархату 18-19 квітня прийшли десятки віруючих без масок й інших засобів для захисту від коронавірусу.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Для этих будущих 200-х никаких эмоций. Сами избрали себе путь в могилу. Аллилуйя, дефективные!
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