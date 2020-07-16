Коронавірус не є формою пневмонії, – вчені

Вчені в ході дослідження коронавірусу з'ясували, що інфекція викликає тромботичні ускладнення, які призводять до загострення хронічних захворювань. При цьому наголошується, що прирівнювання COVID-19 до форми пневмонії – помилка.

Так, медики прийшли до висновку, що коронавірус в організмі людини вражає життєдайні клітини, передає gotovim-edim.ru. В результаті починається запалення, і утворюються згустки крові, які розподіляються по всьому тілу, надаючи згубний вплив на органи.

Якщо у людини існують хронічні захворювання, то на тлі запальних процесів тромбів, виникає загострення недуг. Тому, за словами вчених, коронавірусна інфекція небезпечна для людей, схильних до захворювання легенів, серця, нирок та інших органів. В результаті пацієнтів доводиться лікувати від респіраторного і хронічного захворювань одночасно.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені з Великобританії вважають, що шкірні висипання можуть бути ще одним симптомом COVID-19, оскільки проявляються в середньому у кожного 11-го пацієнта.