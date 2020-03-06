Станом на ранок п'ятниці, 6 березня, в світі зафіксовано понад 97 381 випадок захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.

80 409 заражених зареєстровано в Китаї, зокрема в провінції Хубей, повідомляє державний комітет КНР з охорони здоров'я.

В інших країнах світу число інфікованих зросло до 16 972. Перший випадок захворювання був зафіксований 5 березня в ПАР.

Коронавірус набрав швидкості: статистика поширення в світі

У Південній Кореї зареєстровано 6088 хворого, померли 40 осіб, в Італії – 3858, померли 148, в Ірані – 3513, померло 107.

Різко зросла кількість заражених у Грузії: близько 10 осіб захворіли, сотні відправили на карантин.

Понад 100 тих, хто заразився, включаючи пасажирів і членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв у Йокогамі, зареєстровані в Японії (1036, померли 12), Франції (423, померли семеро), Німеччині, (349), Іспанії (200, помер один), США (149, померли 11), Сінгапурі (117), Великобританії (115, помер один), Гонконгу (104, померли двоє).

У Франції депутат Національної асамблеї Жан-Люк Рейцер заразився коронавірусом. Він потрапив у реанімацію.

Летальний результат у всьому світі зафіксовано в 3348 випадках.

Карта поширення коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму на карантин через підозру на коронавірус відправили 58 осіб.

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