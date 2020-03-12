Жителі Житомирської та Чернівецької областей, у яких виявили коронавірус, були ізольовані і проходять лікування під наглядом медиків.
Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, стан 64-річного жителя Буковини стабільний. Його дружина, яка повернулася з Італії, була єдиною людиною, з якою пацієнт тісно контактував.
"Зараз жінка відчуває себе добре і немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести і дослідження", – сказано в повідомленні.
Що стосується 71-річної мешканки Радомишля, то вона недавно повернулася з Польщі. В Житомирській ОДА повідомили, що перед цим вона також гостювала у родичів у Львові. У неї виявили ускладнення – запалення легенів.
В Україні вже троє людей з коронавірусом. Ілюстрація
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Як писав OBOZREVATEL, в Чернівцях нещодавно у 39-річного чоловіка, який захворів коронавірусом, повторні тести на інфекцію дали позитивний результат.
Всесвітня організація охорони здоров'я навіть відправила спеціальну місію в Україну.
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