Станом на вечір неділі, 5 квітня, в Тернопільській області, де коронавірусом заразилися вже 160 осіб, не виявлено нових випадків захворювання.

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Все тихо і в Монастириському районі, де хворіють понад 100 осіб. Про це повідомив у Facebook Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

За час пандемії в області зафіксовано дві смерті від COVID-19: померли 68-річний житель Монастириського району і одна людина з Козівського району.

В епіцентрі коронавірусу в Україні вперше немає нових заражень vesti.ua

Де на Тернопільщині є хворі на коронавірус

106 – жителі Монастириського району

18 – жителі Заліщицького району

13 – жителі Козівського району

8 – жителі міста Тернополя

7 – жителі Кременецького району

3 – жителі Бучацького району

3 – жителі Підгаєцького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

Тернопільська область – серед лідерів за кількістю заражених коронавірусом. Вона займає третє місце в Україні після Києва (225 випадків) і Чернівецької області (220).

Раніше OBOZREVATEL писав, що Монастириськ може стати "українським Уханем" через різкий спалах коронавірусу і катастрофічну ситуацію з медициною.

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