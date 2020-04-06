Станом на вечір неділі, 5 квітня, в Тернопільській області, де коронавірусом заразилися вже 160 осіб, не виявлено нових випадків захворювання.
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Все тихо і в Монастириському районі, де хворіють понад 100 осіб. Про це повідомив у Facebook Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
За час пандемії в області зафіксовано дві смерті від COVID-19: померли 68-річний житель Монастириського району і одна людина з Козівського району.
В епіцентрі коронавірусу в Україні вперше немає нових заражень
vesti.ua
Де на Тернопільщині є хворі на коронавірус
106 – жителі Монастириського району
18 – жителі Заліщицького району
13 – жителі Козівського району
8 – жителі міста Тернополя
7 – жителі Кременецького району
3 – жителі Бучацького району
3 – жителі Підгаєцького району
1 – житель Тернопільського району
1 – житель Бережанського району
Тернопільська область – серед лідерів за кількістю заражених коронавірусом. Вона займає третє місце в Україні після Києва (225 випадків) і Чернівецької області (220).
Раніше OBOZREVATEL писав, що Монастириськ може стати "українським Уханем" через різкий спалах коронавірусу і катастрофічну ситуацію з медициною.
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