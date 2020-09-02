Коронавірус на роботі: Степанов розповів, кого відпустять на самоізоляцію. Фото: пресслужба Кабміну

Роботодавці в Україні не мають права відмовляти працівникам із симптомами коронавірусу піти на самоізоляцію.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу із протидії поширенню COVID-19 в Україні 2 вересня. За його словами, рішення щодо самоізоляції ухвалює епідеміолог і сімейний лікар (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Рішення ухвалюються згідно із затвердженим у МОЗ стандартом лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Людині, яка йде на самоізоляцію, сімейний лікар має виписати лікарняний. Самоізоляція відбувається протягом 14 днів. Жодних зобов’язань їхати у приватну лабораторію і робити тест за власні кошти немає", – зазначив Степанов.

Міністр наголосив, що держава зобов’язана безкоштовно тестувати всіх, хто має симптоми коронавірусу. Також за певних умов це контактні особи.

"Роботодавець, який вимагає це робити, не має на це права", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, симптоми, притаманні коронавірусу, є підставою для відкриття лікарняного в Україні. Якщо вони є, то лікар не має чекати результатів ПЛР-тестування.

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