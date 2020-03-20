Коронавірус на Донбасі: ОРДЛО запропонували закрити на карантин

Україна має закрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, щоб не допустити проникнення коронавірусу COVID-19 з окупованих районів.

Про це заявив в ефірі ObozTV ветеран АТО і волонтер Андрій Римарук. За його словами, українські військові піддаються ризику зараження з ОРДЛО.

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"Загроза - контрольно-пропускні пункти з окупованою територією. Зараз, якщо подивитися, що пишуть у соціальних мережах люди з того боку, там також великий спалах занепокоєння. Читав у Twitter, що всі поліклініки та інфекційні лікарні просто забиті, люди з пневмонією лежать у коридорах", - зазначив Римарук.

"Нам головне, щоб повністю були закриті контрольно-пропускні пункти. На контрольно-пропускних пунктах з людьми контактують військовослужбовці Державної прикордонної служби. А потім починають люди розповзатися по всіх містах вільної України", - додав він.

Ветеран АТО зазначив, що на Донбасі існує велика загроза зараження коронавірусом українських військових.

За його словами, в таких містах, як Маріуполь, Волноваха, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут, Світлодарськ, де багато українських підрозділів, ризик зараження бійців ЗСУ від цивільних осіб дуже високий.

Римарук розповів, що в багатьох підрозділах бійці самі шиють медичні маски, надивившись відео в Youtube.

"Дуже не вистачає антисептиків зараз. Також хотілося б мати певну кількість експрес-тестів на коронавірус. На превеликий жаль, пройшла новина про те, що армія забезпечена експрес-тестами. Але за фактом на сході їх досі немає", - заявив він .

dn.depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 19 березня загальна кількість заражених коронавірусом досягла 21 людини, троє з них померли.

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