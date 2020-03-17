Коронавірус на Донбасі: медик пояснив, хто в зоні ризику

Ексначальник медичного управління МНС України Вадим Гринько заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей можуть становити загрозу для підконтрольної уряду території України з точки зору небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.

"З точки зору свого досвіду я можу абсолютно однозначно сказати, що це досить велика загроза, оскільки є можливість міграції населення і поширення вірусу", – заявив він OBOZREVATEL.

За словами експерта, "повністю закрити територію нереально і неможливо, прикордонні, прифронтові контакти все одно зберігаються". З огляду на це, а також той факт, що "швидкість передачі досить висока", Гринько дійшов висновку, що "все це досить небезпечно".

"ДНР", коронавірус, колаж

За оцінками експерта, найбільшу загрозу ця ситуація несе "для українських прикордонників, для тих, хто несе службу на КПВВ".

Як писав OBOZREVATEL:

Російські терористи "ДНР" влаштували чергову пропагандистську масову акцію із залученням дітей у тимчасово окупованому Донецьку. Таким чином організаторами заходу були проігноровані рекомендації, пов'язані з пандемією коронавірусу у світі.

17 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила законопроєкт, спрямований на протидію коронавірусу COVID-19.

Станом на 17 березня в Україні зафіксовано 7 випадків зараження коронавірусом.

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