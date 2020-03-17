Головна Новини
17 березня • оновлено в 12:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус на Донбасі: медик пояснив, хто в зоні ризику

1.6т
Читати матеріал російською

Ексначальник медичного управління МНС України Вадим Гринько заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей можуть становити загрозу для підконтрольної уряду території України з точки зору небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.

"З точки зору свого досвіду я можу абсолютно однозначно сказати, що це досить велика загроза, оскільки є можливість міграції населення і поширення вірусу", – заявив він OBOZREVATEL.

За словами експерта, "повністю закрити територію нереально і неможливо, прикордонні, прифронтові контакти все одно зберігаються". З огляду на це, а також той факт, що "швидкість передачі досить висока", Гринько дійшов висновку, що "все це досить небезпечно".

"ДНР", коронавірус, колаж

"ДНР", коронавірус, колаж

За оцінками експерта, найбільшу загрозу ця ситуація несе "для українських прикордонників, для тих, хто несе службу на КПВВ".

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Коронавірус Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу вірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Миграция населения - опасность. Ну блин спец. Любая миграция между соседними подъездами одного дома - это тоже опасность.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги