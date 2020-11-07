На Черкащині пацієнти масово брешуть швидким про COVID-19

На Черкащині на COVID-19 масово хворіють працівники швидкої, зокрема, через те, що пацієнти приховують свої симптоми, коли викликають медичну допомогу.

Про це повідомляється в матеріалі "24 каналу". Так, в одному з таких випадків жінка викликала швидку через біль у животі, а не через нову інфекцію. Вона сказала, що не лежала в лікарні й не контактувала з хворими. Уже на місці виявилося, що в неї підтверджений коронавірус.

За словами диспетчерки Валентини Тищенко, пацієнти вдаються до хитрощів, коли спілкуються зі швидкою. "Ми це розуміємо, тому що вони хочуть, щоб тільки виїхала бригада швидкої допомоги", – зазначила вона.

За словами медиків, деякі пацієнти проявляють агресію, поводяться грубо, не хочуть одягати маски.

Наприклад, фельдшерку Людмилу Касьян інфікований коронавірусом пацієнт зі своїм братом заблокували в квартирі. Вони не чули пояснень медика, вимагали тільки госпіталізації.

"Почали говорити, щоб занижували показники, щоб транспортували. Я відмовилася, брат почав стукати кулаками в стіну. Мені довелося натиснути кнопку SOS", – згадала вона.

Є й такі пацієнти, які, навпаки, перебільшують свої симптоми. Тоді лікарі витрачають час тільки на те, щоб констатувати нежить або температуру.

"Це забирає час, а інші пацієнти саме зараз чекають, тому що я повинна проводити якусь розмову", – розповіла фельдшерка Олена Гладка.

Медики пояснили, що пацієнт із коронавірусом повинен звертатися насамперед до сімейного лікаря. Але через те, що не всі медики сумлінні й виїжджають на виклик, люди в паніці викликають швидку.

"Всі патології, пов'язані з температурами, з COVID-19, – це сімейна медицина. Температура 37,4 – це не швидка. Ви перевантажуєте нашу роботу цими викликами", – зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун.

Журналісти додали, що в Черкаській області кожна друга бригада швидкої була на самоізоляції. З 1300 працівників – 130 перехворіли COVID-19, деякі навіть двічі.

Нагадаємо:

На ранок 7 листопада в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом із добового приросту.

У Києві зафіксували 43 229 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 854 жителів столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що пацієнти, хворі на коронавірус, можуть бути виписані з медзакладу без негативного тесту на COVID-19. За його словами, якщо немає ознак активної фази інфекції, особу можна відпускати додому на самоізоляцію.