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28 березня • оновлено в 17:19
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Коронавірус на Буковині: стан ще трьох осіб різко погіршився

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У Чернівецькій області стан трьох нових пацієнтів з коронавірусом різко погіршився.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА. Станом на 15:00 28 березня "троє хворих, у яких вчора був зафіксований COVID-19, знаходяться у важкому стані".

Інфіковані зараз на кисневої дотації, знаходяться в Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні.

Стан решти інфікованих буковинців стабільний.

Напередодні МОЗ підтвердило 47 пацієнтів з інфекцією і один летальний випадок на Буковині.

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, офіційно в Україні станом на ранок 28 березня підтвердили 311 випадків COVID-19. Чернівецька область за кількістю хворих йде на другому місці після Київської області.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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