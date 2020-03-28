Коронавірус на Буковині: стан ще трьох осіб різко погіршився

У Чернівецькій області стан трьох нових пацієнтів з коронавірусом різко погіршився.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА. Станом на 15:00 28 березня "троє хворих, у яких вчора був зафіксований COVID-19, знаходяться у важкому стані".

Інфіковані зараз на кисневої дотації, знаходяться в Глибоцькій центральній районній лікарні, Чернівецькій міській лікарні №1 та обласній клінічній лікарні.

Стан решти інфікованих буковинців стабільний.

Напередодні МОЗ підтвердило 47 пацієнтів з інфекцією і один летальний випадок на Буковині.

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, офіційно в Україні станом на ранок 28 березня підтвердили 311 випадків COVID-19. Чернівецька область за кількістю хворих йде на другому місці після Київської області.

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