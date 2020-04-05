Коронавірус на Буковині: в реанімацію потрапили діти, є "критичні" пацієнти

У Чернівецькій обласній дитячій лікарні в реанімації перебувають двоє неповнолітніх, які заразилися коронавірусом COVID-19.

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Стан дітей середньо важкий, обидва – на кисневій дотації, повідомила в неділю, 5 квітня, пресслужба ОДА у Facebook.

Загалом у медичних установах області станом на неділю перебувають троє пацієнтів у критичному стані. Вони підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, допомогу надають згідно чинних протоколів.

Коронавірус у Чернівцях ВВС

Зазначається, що трьом пацієнтам із коронавірусом і двом із підозрою на нього надають допомогу в реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні.

Двоє хворих, у яких діагностовано коронавірус, знаходяться на апараті штучної вентиляції легенів, інші – на кисневій дотації.

Ще троє пацієнтів – у реанімації Глибоцької центральної районної лікарні. У одного з них COVID-19 вже діагностовано, в іншого діагноз поки не підтверджено. Третій пацієнт потрапив до медичного закладу в ніч на 5 квітня у важкому стані, його відразу ж підключили до апарату ШВЛ.

Троє пацієнтів на кисневій дотації і з підозрою на коронавірус знаходяться в Сторожинецькій центральній районній лікарні. У всіх хворих – пневмонія.

У реанімаційному відділенні Чернівецької міської лікарні №1 перебувають троє хворих. Стан їх стабільно важкий, у двох підтверджено коронавірус, у одного – підозра.

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