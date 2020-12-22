Коронавірус мутує набагато повільніше за сезонний грип – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус мутує "набагато повільніше", ніж сезонний грип. Навіть незважаючи на те, що нова мутація у Великобританії дозволяє йому поширюватися легше.

Відзначається, що сезонний грип мутує так часто, що вченим доводиться щорічно розробляти нові вакцини для вакцинації населення, пише CNBC.

До того ж усі віруси мутують природним шляхом, і більшість із них істотно не змінюють спосіб поширення вірусу або викликане цим захворювання. Але значення мутації у Великобританії поки не відомо.

"SARS-CoV-2 мутує набагато повільніше, ніж грип. І досі, незважаючи на те, що ми спостерігали низку змін і мутацій, жодна з них не зробила істотного впливу ні на чутливість вірусу до якого-небудь із використовуваних нині терапевтичних засобів, ліків або вакцин, які перебувають у стадії розробки, і можна сподіватися, що так буде і далі", – заявила на брифінгу головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий штам коронавірусу, який нещодавно знайшли у Британії, може бути небезпечним для дітей, оскільки вони більш сприйнятливі до зараження ним.