Коронавірус можна перемогти без карантину, але нехлюйство в Україні принесе багато проблем, – лікар із Ізраїлю
Жорсткий карантин можна було не вводити, якби від самого початку люди дотримувалися елементарних заходів – маски, дистанція, дезінфекція рук. Нехлюйство тих, хто ігнорує правила, принесе світу ще багато проблем. Відправляти школярів на літо до бабусь і дідусів – не найкраща ідея. Про це та інше у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів лікар із Ізраїлю Борис Бриль.
– За даними ВООЗ, коронавірус здебільшого поширюється у вигляді великих крапель. Але вчені звернулися до ВООЗ із вимогою переглянути цю тезу, оскільки, на їхню думку, COVID-19 може поширюватися і з дрібнішими аерозольними частками.
– Всесвітня організація охорони здоров'я – це "весільний генерал", який не має жодного відношення до медицини. Ми в Ізраїлі ніколи не користуємося їхніми рекомендаціями, в Україні та сама ситуація.
Вони ніколи не проводили спеціальних досліджень. І я дуже сумніваюся, що якісь вчені світу кудись щось писали – це черговий фейк.
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З приводу поширення частинок. У коронавірусу, як і у будь-якого вірусу, існують частинки менш ніж 4 мікрони і більш ніж 4 мікрони. Існує два шляхи передавання вірусу – крапельний і аерозольний, основний.
Дослідження на цю тему проводили в Гонконзькому університеті, університеті Ліверпуля і в США. Їхні результати були опубліковані в одному з найкращих медичних журналів світу – Nature.
Що стосується масок, то дані засвідчують, що навіть звичайні тканинні маски захищають до 70%.
– З 2 липня в Україні з певними обмеженнями відновили роботу кінотеатри. Маски потрібно носити в коридорах, а в залі їх можна знімати, заповненість залів – не більш ніж 50%, дистанція, термометрія для працівників і глядачів, купівля квитків, замовлення їжі та напоїв – безконтактно, онлайн. Яка ймовірність зараження в таких умовах?
– Вона, звісно, знижується, але все одно залишається.
Якби від самого початку пандемії діяли обмеження, то в принципі не було б потреби в карантині. Поширення вірусу було б обмежено, і смертність була б низькою.
– Ви маєте на увазі дистанцію та масковий режим?
– Звичайно. Якби люди одне одному в обличчя не дивилися, якби не підходили під час розмови впритул, як би вірус поширювався? Вірус би приховали.
– Як ви вважаєте, за таких умов безпечно ходити в кінотеатр?
– Ми побачимо це пізніше, але якщо дотримуватимуться – то так.
– До речі, щодо "якщо дотримуватимуться". Ослаблення карантину влітку більшість українців сприйняла як його скасування.
– Це проблема багатьох країн. У тій самій Японії карантинних заходів дотримуються нормально, і у них немає ніякої катастрофи, вони і жорсткий карантин не запроваджували. Вони носять маски – і нічого.
– Наші правоохоронці кажуть: ми не можемо поставити поліцейського поруч із кожним громадянином.
– Це громадянське сумління. Японці завжди носили маски не для того, щоб не заразитися самому, а для того, щоб не заразити інших.
– Сьогодні в Україні на пляжах скупчення людей, всі без масок. Ні про яку дистанцію чи дезінфекцію рук не йдеться.
– Це ризик. Якщо ми говоримо про дистанцію 3 метри – це одне. Але якщо ми говоримо про відстань в 1 метр, про спілкування, склянки, не мити руки тощо... Звісно, це фактор ризику.
– Була інформація про те, що нібито коронавірус може поширюватися у воді. Чи можна заразитися в басейні або в морі, наприклад?
– У басейні хлорована вода. А що стосується морської, то я дуже сумніваюся. Знов-таки, питання, яка щільність тих, хто купається. Якщо вони перебувають на відстані 1 метра, то так, цілком. А якщо більше, то навряд.
Море – це проточна вода. Неможливо двічі увійти в одну річку.
Я висловлюю свою думку. Серйозних досліджень на цю тему ще не було. Але я впевнений, що моя думка підтвердиться.
– Туреччина і Єгипет – популярні напрямки відпочинку українців. Нещодавно ці країни почали приймати наших громадян. Вимоги такі: масковий режим тільки на рецепції, потім можна зняти, термометрія, дистанція між шезлонгами, шведський стіл – їжу накладає офіціант, а не турист. Чи достатньо цих обмежень, щоб не спровокувати спалах захворюваності?
– Ми побачимо приблизно через місяць. Але все ж це певна дистанція. Думаю, на 70-80% краще, ніж було. Відповідно, якщо ми знижуємо зараження на 70-80%, то маємо хороший результат. Я так припускаю.
– У період літніх канікул багато школярів гостюють в селах, у родичів, бабусь і дідусів...
– Це небезпечно.
Взагалі вважаю, що в загальній масі можна було б не запроваджувати жорстких карантинних заходів, якби можна було грамотно обмежити людей з факторами ризику – це літні люди і певні групи людей, зокрема із хронічними захворюваннями. Плюс маски тощо. Але тоді ми нічого не знали про вірус.
– Як я розумію, ви не рекомендуєте відправляти дітей на відпочинок до бабусь і дідусів?
– Я не рекомендую. Основна маса дітей – безсимптомні, і можуть хворіти.
– Чи не могли б ви розповісти про досвід Ізраїлю в плані карантинних заходів – ті самі кінотеатри, пляжі тощо.
– У нас усе відкрили, але зараз знову закриватимуть. Ізраїль, як і Україна – не зовсім свідома держава. Всі ринули, і це спричинило новий потік хворих.
Тепер з більш-менш успішної країни для Європи Ізраїль перетворився на червону країну.
– У своєму Facebook ви перепостили повідомлення: "Єрусалим, госпіталь Шаарей Цедек. Відділення "К". У червні в середньому щодня у відділенні 3-4 хворих. Перші шість днів липня: 15-17-21-22-26-27. Госпіталізуються тільки важкі". Йдеться про хворих із коронавірусом?
– Так, "К" – це коронавірус.
– Це свідчить саме про те, що ви сказали вище?
– Абсолютно так. Свідомості немає, всі побігли – і ось, будь ласка, зараження.
У мене батьки ходять гуляти зранку, коли немає людей, носять маски. На вулиці іноді знімають. Але послухайте, це ж не проблема – ходити у масці. Багато країн носять маски роками, і зовсім не через коронавірус.
– Просто в тих країнах сформувалася культура, а у нас такої культури немає.
– А у нас безкультур'я. Як в Україні, так в Ізраїлі і в Росії. Нехлюйство принесе багато проблем.
– Колективний імунітет...
– Не знаю, що це таке.
– Кажуть, якщо на планеті коронавірусом перехворіє близько 60% людей, вірус більше не буде поширюватися.
– Це все теорії.
– А на практиці?
– А на практиці поки що не захворіло 60% населення планети.
– Тобто нам все ж слід робити ставку не на якийсь міфічний колективний імунітет, а на реальні ліки і вакцини від коронавірусу?
– І на свідомість громадян. Якщо особливого передавання вірусу не буде, якщо ми його обмежимо, то він буде присутній мінімально, а потім зникне.
– Ще одна розкручена тема – друга хвиля коронавірусу. Український інфекціоніст Юрій Жигарєв у ефірі Obozrevatel TV заявив, що про неї говорити некоректно. Ви згодні з такими оцінками чи друга хвиля все ж буде?
– Я думаю, що це не хвилі. Менше обмежень – більше захворювань, більше обмежень – менше захворювань. Тільки в такому ключі.
– Ваш прогноз на осінь, зиму?
– Сподіваюся, що ми все ж таки закінчимо дослідження з ліками і тоді врятуємо світ.
– Пам'ятаю, ви розповідали. Йдеться про придушення імунітету.
- Так, придушення цитокінового шторму.
– Як просуваються ваші дослідження?
– Чекаємо на схвалення комісії МОЗ України. Якщо схвалять, протягом 2-х тижнів почнемо давати препарат пацієнтам. Щодо масового виробництва, то у нас достатньо ліків, щоб вирішити ці питання буквально миттєво.