Коронавірус може зникнути сам, – академік НАН

В коронавірусі можуть відбутися летальні для нього мутації, внаслідок чого він зникне.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України, академік Сергій Комісаренко. "Теоретично він може зникнути сам по собі – так, як зник його рідний брат, SARS-1 2020-2004 років, який був в Китаї", – припустив він.

За словами вченого, наразі неможливо передбачити, в який бік мутує COVID-19. Зокрема, він може як стати більш небезпечним, так і навпаки.

Академік розповів, що на сьогоднішній день внаслідок мутацій коронавірус став більш заразним. "Тобто він більше чіпляється до людей, але, на щастя, він не став більш летальним", – пояснив вчений.

Він додав, що наука не може підштовхнути вірус до бажаних мутацій в бік його ослаблення. "Єдине, що ми можемо – це підштовхувати наш організм, щоб він ставав менш чутливим до дії вірусу. Саме цим і займається вакцинація. Вакцина залишається єдиним ефективним профілактичним засобом боротьби з вірусом", – наголосив Комісаренко.

Повну версію бліцінтерв’ю з Сергієм Комісаренком скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що розділений світ не зміг впоратися з викликом пандемії COVID-19.