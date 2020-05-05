Коронавірус може жити на взутті до 5 днів: як правильно його дезінфікувати

У період пандемії коронавірусу дуже важливо тримати в чистоті одяг і взуття, щоб захистити їх від вірусів, принесених з вулиці.

У мережі з'явилися поради, як правильно очищати взуття з різної тканини. Як пишуть "Факти", дезінфікувати взуття після вулиці набагато важче, ніж просто випрати речі з м'яких тканин в пральній машині. Через спеціальний матеріал або додаткові деталі взуття частіше доводиться чистити вручну.

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Експерти-інфекціоністи запевняють, що COVID-19 може жити на взуттіі до п'яти днів. Разом з тим, доказів, що коронавірус на взутті може залишатися активним і потрапити в організм людини, немає.

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Взуття з тканини – прати у пральній машині з додаванням відбілювача з хлором або оцту. Фахівці рекомендують прати його при високій температурі (60°С) з відбілювачем. Відбілювач з хлором вбиває всі бактерії і віруси – це перевірено і клінічно доведено. Оцет не рахується дезінфікуючим засобом, але його основний інгредієнт – оцтова кислота, яка знищує більшість видів бактерій і вірусів.

Шкіряне взуття – ручна дезінфекція з милом, водою і спиртом. Очищати його краще антибактеріальним милом і водою, щоб видалити видимий бруд. Повністю замочувати шкіряне взуття не варто: це може змінити його текстуру і зовнішній вигляд. Приготуйте суміш з 70% спирту і 30% води – експерти рекомендують таке співвідношення для дезінфекції поверхонь.

За допомогою чистої ганчірки обережно протріть всю верхню частину взуття. Підошву слід протерти тільки після очищення сміття щіточкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські вчені з'ясували, що коронавірус може поширюватися через взуття.