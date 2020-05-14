Коронавірус може стати "вічною" хворобою – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що коронавірус може залишитися з людством назавжди, ставши ендемічним, як і ВІЛ.

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У зв'язку з цим експерти закликали світову спільноту до об'єднання зусиль у боротьбі з ним, передає Reuters.

"Цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом і ніколи не зникнути. Важливо, щоб ми були реалістами. І я не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне. Немає жодних обіцянок і дат. Ця хвороба може перерости у тривалу проблему. Або ні", – сказав експерт із надзвичайних ситуацій ВООЗ Майк Раян.

Коронавірус

Також він визнав, що світ взяв ситуацію під контроль, однак, щоб зберегти його, знадобляться величезні зусилля – навіть після винаходу вакцини.

На підтвердження своїх слів Раян нагадав, що людство, наприклад, винайшло вакцину від кору, проте ця хвороба все одно не зникла і є небезпечною.

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