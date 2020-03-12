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12 березня • оновлено в 11:31
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Коронавірус може стати хронічною хворобою: вчені пояснили ризик

2.4т
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Вчені не виключають, що коронавірусна інфекція може стати хронічною у людей, які нею заразилися. Саме цим можуть пояснюватися випадки повторного зараження, зафіксовані в Китаї.

Як пишуть "Известия", проблема полягає в тому, що вірус міг залишитися у латентній формі в організмі людини.

Один з варіантів пояснення повторного зараження, на думку вчених, такий: у пацієнтів спостерігається перехід захворювання з гострої фази в хронічну, при якій можливе коливання кількості вірусних частинок в організмі.

Коронавірус

Коронавірус

Delo.ua

Отже, вірус може повертатися, адже імунна система в ході гострої фази захворювання не взяла його під повний контроль і було інфіковано велику кількість органів.

Тому, щоб не нищити сильно заражені тканини, імунна система людини обирає варіант "спільного проживання" з вірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это как мы с Кацaпами! Хотя лично я всех этих одичалых тварей росейских просто уничтожил бы!
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