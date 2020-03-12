Коронавірус може стати хронічною хворобою: вчені пояснили ризик

Вчені не виключають, що коронавірусна інфекція може стати хронічною у людей, які нею заразилися. Саме цим можуть пояснюватися випадки повторного зараження, зафіксовані в Китаї.

Як пишуть "Известия", проблема полягає в тому, що вірус міг залишитися у латентній формі в організмі людини.

Один з варіантів пояснення повторного зараження, на думку вчених, такий: у пацієнтів спостерігається перехід захворювання з гострої фази в хронічну, при якій можливе коливання кількості вірусних частинок в організмі.

Коронавірус Delo.ua

Отже, вірус може повертатися, адже імунна система в ході гострої фази захворювання не взяла його під повний контроль і було інфіковано велику кількість органів.

Тому, щоб не нищити сильно заражені тканини, імунна система людини обирає варіант "спільного проживання" з вірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня у ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавірусу в світі є пандемією.

Число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже більше 4900 пацієнтів.

Хвороба проникла вже в 114 країн – серед них і Україна. При цьому більше 66 тис. осіб вже вилікувалися від захворювання.

Разом з тим експерти запевняють, що ймовірність заразитися коронавірусом за межами небезпечних регіонів (Китай, Південна Корея, Італія та Іран) – мінімальна, однак клінічна картина все ще не до кінця вивчена медиками.

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