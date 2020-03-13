Головна Новини
13 березня • оновлено в 11:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус може спричинити безпліддя у чоловіків: вчені забили тривогу

Читати матеріал російською

Коронавірус COVID-19 може спричинювати ускладнення в чоловічому організмі, підвищуючи ризик безпліддя.

Такий висновок зробили вчені з Центру репродуктивної медицини лікарні Тунцзі в китайському місті Ухань, повідомляє South China Moring Post.

Інфекція провокує хвороби репродуктивної системи чоловіків, порушуючи імунний гомеостаз в сім'яниках.

Тих, хто вилікувався від коронавірусу, налякали безпліддям

Тих, хто вилікувався від коронавірусу, налякали безпліддям

Медики радять чоловікам статевозрілого віку, які перенесли коронавірус, пройти обстеження на здатність мати дітей (фертильність).

Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.

Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги