Коронавірус може спричинити безпліддя у чоловіків: вчені забили тривогу

Коронавірус COVID-19 може спричинювати ускладнення в чоловічому організмі, підвищуючи ризик безпліддя.

Такий висновок зробили вчені з Центру репродуктивної медицини лікарні Тунцзі в китайському місті Ухань, повідомляє South China Moring Post.

Інфекція провокує хвороби репродуктивної системи чоловіків, порушуючи імунний гомеостаз в сім'яниках.

Тих, хто вилікувався від коронавірусу, налякали безпліддям

Медики радять чоловікам статевозрілого віку, які перенесли коронавірус, пройти обстеження на здатність мати дітей (фертильність).

Як повідомляв OBOZREVATEL, глобальна пандемія смертельного коронавірусу COVID-19, яка почалася в Китаї, може зупинитися до червня 2020 року.

Станом на 13 березня кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 134 тис. осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

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