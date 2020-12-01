Коронавірус може потрапити в мозок людини через ніс – дослідження

Дослідження німецьких учених показало, що коронавірус може потрапити в мозок людини через ніс. Він проникає після вдиху, "застрягаючи" в носовому слизу.

Це стало першим відомим доказом того, що COVID-19 здатний інфікувати нейрони мозку через слизову оболонку, пише Daily Mail.

Під час пандемії з'ясувалося, що коронавірус викликає не тільки респіраторне нездужання, а й неврологічні проблеми. Відзначається, що кожен третій хворий повідомляє про такі симптоми, як втрата нюху або смаку, головний біль, втома, запаморочення та нудота.

Учені в Німеччині провели розтин трупів 33 пацієнтів, які померли від коронавірусу, і вивчили слиз у задній частині носа (над ротом, де горло з'єднується з порожниною носа), а також зразки тканини мозку.

Генетичний матеріал COVID-19 був наявний у найбільшій кількості в слизу носової порожнини, а білки-шипи SARS-CoV-2, які виступають із вірусу і їх захоплюють людські рецептори для зараження клітин, також були виявлені в мозку.

"Потрапляючи всередину нюхової слизової оболонки, вірус, здається, використовує нейроанатомічні зв'язки, такі як нюховий нерв, щоб дістатися мозку", – припустив лікар Франк Хеппнер, співавтор дослідження з Charité – Universitätsmedizin Berlin.

У межах дослідження ученим вдалося отримати перше в історії електронно-мікроскопічне зображення непошкоджених частинок коронавірусу в слизу.

Зображення непошкоджених частинок коронавірусу в слизу. Daily Mail

Проте, як саме вірус потрапляє в мозок з цього моменту, досі невідомо. За словами експертів, необхідні подальші дослідження, щоб розкрити таємницю.

"Наші дані показують, що вірус переміщається від нервової клітини до нервової клітини, щоб дістатися мозку. Однак цілком імовірно, що вірус також переноситься через кровоносні судини, оскільки докази наявності вірусу також були виявлені в стінках кровоносних судин головного мозку", – пояснила лікарка Хелена Радбрух, одна з учених, які працювали над дослідженням.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, важкі симптоми коронавірусу і смертність від захворювання частіше трапляється в чоловіків. Це свідчить про те, що статеві стероїди у жінок можуть відігравати захисну роль.