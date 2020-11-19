У МОЗ зізналися в проблемі з перевезенням вакцин проти COVID-19

Україна розробляє три різних стратегії доставки та зберігання вакцин проти COVID-19, тому що двом потенційним препаратів необхідна температура в -20 і -70 градусів.

Про це в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Віктор Ляшко в "Право на владу" Скриншот відео

"Україна таку вакцину ніколи не отримувала і не транспортувала", – сказав заступник міністра охорони здоров'я. Він повідомив, що зазвичай вакцини в країні перевозять при температурі +2...+8 градусів.

Питанням створення відповідних умов займається група провідних медичних експертів, яка знаходиться поза Міністерства охорони здоров'я, зазначив Ляшко.

За його словами, країна готова до поставок вакцини, яка не потребує особливого температурного режиму. Однак інші варіанти також розглядаються.

Санітарний лікар додав, що Україна планує поставити мінімум 15 млн доз вакцини. Однак, ввести її в країну за раз, правильно зберігати і доставляти на місця важко.

"Тому планується "вакцинальна сесія", яка буде починатися від пріоритетних груп населення", – сказав Ляшко.

Трансляція програми:

Як писав OBOZREVATEL, майбутню вакцину проти COVID-19 від фонду COVAX Україна отримає декількома траншами, перший – близько 1 млн 200 тис. доз.