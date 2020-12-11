Ляшко назвав терміни дії вакцини проти COVID-19

Імунітет до COVID-19 після вакцинації може зберігатися не менше 6-9 місяців.

Після введення препарату клітини імунітету зможуть "запам'ятовувати" коронавірус і забезпечувати захист. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як сказав медик, після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, що дасть захист від зараження.

Ляшко вважає, що захист від коронавірусу може бути тривалим. Медик підкреслив, що повноцінний імунітет від вакцин, які зараз "наближаються до реєстрації", можна отримати тільки після двох щеплень. Друге повинні зробити через три тижні після першого.

"Потім формуються антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді. Вона досить довго на клітинному рівні пам'ятатиме коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, ніж три місяці", – пояснив Ляшко.

Додамо, поки в деяких країнах світу, як у Великобританії, починається масова вакцинація від коронавірусу, Україна тільки готується отримати препарат.

Планується, що вакцину від фонду COVAX наша країна отримає декількома траншами, перший – близько 1 млн 200 тис. доз. Цей препарат повинен забезпечити вакцинування 20% населення країни (8 млн доз для 4 млн громадян).

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