COVID-19 – парадоксальна хвороба: лікар викрив міф про людей у зоні ризику

Близько 20% інфікованих переносять COVID-19 у важкій формі, близько 10% випадків є летальними.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. За його словами, в зоні підвищеного ризику можуть опинитися люди різного віку.

"Всі люди в зоні ризику: від малого до великого. Питання, хто як перенесе. 80% заражених переносять COVID-19 в легкій формі, а 20% – це ті, кому не щастить, з них 10% хворіють із тяжкими наслідками. Ще до 10% випадків закінчуються трагічно", – сказав він.

Лікар назвав коронавірус "парадоксальним захворюванням". "Іноді перебіг [хвороби] у старшої людини набагато легший, ніж в 30-ти або 40-річного", – зазначив Яковенко.

Він пояснив, що це може бути пов'язано з генетикою, імунною відповіддю організму. "Імунна система по-різному реагує на коронавірус", – сказав медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Олег Яковенко також заявив, що інфікована коронавірусом людина стає заразною за дві доби до прояву симптомів хвороби.