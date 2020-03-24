Лікар-педіатр Євген Комаровський закликав українців не "штурмувати" лікарні при підозрі на коронавірус, якщо потенційні пацієнти почуваються нормально.

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Він звернув увагу на "натовпи "багатеньких буратіно", які "беруть в облогу" лікувальні установи й поліклініки та вимагають, щоб їх терміново обстежили на коронавірус". Відповідне відео український доктор опублікував на своєму YouTube-каналі у вівторок, 24 березня (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Подібну ситуацію лікар назвав абсолютно аморальною. "Якщо влада негайно це не припинить, то гріш ціна владі!" – емоційно висловився він.

Євген Комаровський Скрін відео

Комаровський наголосив: найстрашніше, що може зробити людина, підозрюючи у себе COVID-19, – "це вийти з дому самостійно".

"Це просто соціальний бандитизм! Ти підозрюєш коронавірус – сиди вдома! Це головне, що від тебе треба!" – заявив лікар.

"А у нас показують репортажі з лікарень у центрі столиці, де депутат розповідає про те, що він непогано почувається. Якщо ти непогано почуваєшся, чого ти сидиш у лікарні?!

Лікарня – це місце, де повинні бути люди у важкому стані. Якщо ви не задихаєтеся, чого ви в лікарні сидите, місце займаєте і на себе відволікаєте ресурси медичних працівників?" – обурився Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський попередив, що крім захисту обличчя масками та рук рукавичками необхідно прикривати довге волосся.

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