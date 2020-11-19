Лікарня в Києві переповнена пацієнтами з COVID-19, вільних місць не буває. Репортаж із реанімації

Дар'я Дурова Суспільство 01:31, 20.11.2020

Відділення інтенсивної терапії в Київській міській клінічній лікарні № 9, де приймають хворих із важким перебігом коронавірусної хвороби, переповнене.

Про це розповіла журналістка ТСН Наталія Нагорна, яка відвідала медустанову і побачила, як працює реанімація (щоб подивитися відеорепортаж, доскрольте сторінку до кінця).

Лікарка в захисному костюмі
Скрин відео ТСН
Щоб потрапити у відділення реанімації, журналістка одягла захисний костюм
Скрин відео ТСН

Один із медичних працівників цієї лікарні розповів про завантаженість палат за допомогою анекдоту.

"Доктор, що буде, якщо я помру? – Що буде, що буде, перестелимо ліжко і покладемо нового хворого". У квітні це було анекдотом, сьогодні – страшна правда", – сказав чоловік.

Медик також розкритикував українців, які не носять маски правильно. Він показав, що пов'язки потрібно носити так, щоб вони закривали ніс. "Це соромно!" – емоційно сказав медик.

Медик розкритикував українців за неправильне використання масок
Скрин відео ТСН

Всього в цьому відділенні перебувають 10 хворих. Як наголошується в сюжеті, всі вони мріють дихати самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє штрафувати громадян за неносіння або неправильно вдягнуту захисну маску в громадських місцях.

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