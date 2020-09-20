У Києві та 22 регіонах заборонено послаблювати карантин. Повний список

Дар'я Дурова Суспільство 18:04, 20.09.2020 Оновлено: 19:20, 20.09.2020

В Україні станом на 20 вересня до ослаблення карантину не готові 23 регіони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я країни. Список показників поширення COVID-19 і тестування за регіонами був опублікований на сайті МОЗ (щоб подивитися повний перелік, доскрольте сторінку до кінця).

До ослаблення обмежувальних заходів не готові Київ, а також:

  1. Вінницька;

  2. Волинська;

  3. Дніпропетровська;

  4. Донецька;

  5. Житомирська;

  6. Закарпатська;

  7. Запорізька;

  8. Івано-Франківська;

  9. Київська;

  10. Луганська;

  11. Львівська;

  12. Миколаївська;

  13. Одеська;

  14. Полтавська;

  15. Рівненська;

  16. Сумська;

  17. Тернопільська;

  18. Харківська;

  19. Хмельницька;

  20. Черкаська;

  21. Чернівецька;

  22. Чернігівська області.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в столиці та 22 областях перевищено допустимий поріг захворюваності на COVID-19 (кількість інфікованих на 100 тис. населення за останні 14 днів).

Найгірша ситуація спостерігається в Тернопільській області (показник 388,3 при нормі 40 хворих на 100 тис. населення).

У п'ятірці гірших також Чернівецька (214,8), Івано-Франківська (160,8), Харківська (153) області та місто Київ (150,1).

Таким чином, із регіонів України у список не готових до ослаблення карантину не потрапили тільки Кіровоградська та Херсонська області. Там показники захворюваності складають 14,1 та 31 відповідно.

Раніше в перелікові, де показники захворюваності перевищували норму, було 20 регіонів.

Повний список.
moz.gov.ua
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moz.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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