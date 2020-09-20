У Києві та 22 регіонах заборонено послаблювати карантин. Повний список
В Україні станом на 20 вересня до ослаблення карантину не готові 23 регіони.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я країни. Список показників поширення COVID-19 і тестування за регіонами був опублікований на сайті МОЗ (щоб подивитися повний перелік, доскрольте сторінку до кінця).
До ослаблення обмежувальних заходів не готові Київ, а також:
Вінницька;
Волинська;
Дніпропетровська;
Донецька;
Житомирська;
Закарпатська;
Запорізька;
Івано-Франківська;
Київська;
Луганська;
Львівська;
Миколаївська;
Одеська;
Полтавська;
Рівненська;
Сумська;
Тернопільська;
Харківська;
Хмельницька;
Черкаська;
Чернівецька;
Чернігівська області.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в столиці та 22 областях перевищено допустимий поріг захворюваності на COVID-19 (кількість інфікованих на 100 тис. населення за останні 14 днів).
Найгірша ситуація спостерігається в Тернопільській області (показник 388,3 при нормі 40 хворих на 100 тис. населення).
У п'ятірці гірших також Чернівецька (214,8), Івано-Франківська (160,8), Харківська (153) області та місто Київ (150,1).
Таким чином, із регіонів України у список не готових до ослаблення карантину не потрапили тільки Кіровоградська та Херсонська області. Там показники захворюваності складають 14,1 та 31 відповідно.
Раніше в перелікові, де показники захворюваності перевищували норму, було 20 регіонів.
Як писав OBOZREVATEL:
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