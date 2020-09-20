У Києві та 22 регіонах заборонено послаблювати карантин. Повний список

В Україні станом на 20 вересня до ослаблення карантину не готові 23 регіони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я країни. Список показників поширення COVID-19 і тестування за регіонами був опублікований на сайті МОЗ (щоб подивитися повний перелік, доскрольте сторінку до кінця).

До ослаблення обмежувальних заходів не готові Київ, а також:

Вінницька; Волинська; Дніпропетровська; Донецька; Житомирська; Закарпатська; Запорізька; Івано-Франківська; Київська; Луганська; Львівська; Миколаївська; Одеська; Полтавська; Рівненська; Сумська; Тернопільська; Харківська; Хмельницька; Черкаська; Чернівецька; Чернігівська області.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в столиці та 22 областях перевищено допустимий поріг захворюваності на COVID-19 (кількість інфікованих на 100 тис. населення за останні 14 днів).

Найгірша ситуація спостерігається в Тернопільській області (показник 388,3 при нормі 40 хворих на 100 тис. населення).

У п'ятірці гірших також Чернівецька (214,8), Івано-Франківська (160,8), Харківська (153) області та місто Київ (150,1).

Таким чином, із регіонів України у список не готових до ослаблення карантину не потрапили тільки Кіровоградська та Херсонська області. Там показники захворюваності складають 14,1 та 31 відповідно.

Раніше в перелікові, де показники захворюваності перевищували норму, було 20 регіонів.

Повний список. moz.gov.ua

moz.gov.ua

moz.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL: