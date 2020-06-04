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4 червня • оновлено в 08:58
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Коронавірус раптом із новою силою вдарив по Україні: статистика МОЗ на 4 червня

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Станом на ранок четверга, 4 червня, в Україні офіційно зареєстрували 25 411 випадків інфікування коронавірусом.

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За минулу добу в країні було виявлено 588 нових заражених. Про це свідчать оновлені дані на сайті РНБО.

Відомо, що всього з початку пандемії від COVID-19 померло 747 осіб (+12 за добу), одужало 11 042 пацієнти (+602).

Коронавірус в Україні не вщухає

Коронавірус в Україні не вщухає

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 85 та в Києві – 77.

Традиційно, дані щодо захворюваності з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також включеного Криму відсутні.

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 4 червня

Статистика щодо коронавірусу в Україні на 4 червня

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 червня в Україні послаблять карантинні заходи. Заклади громадського харчування запрацюють без обмежень, відновлять внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня – міжнародне.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
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