Коронавірус і покупки: експерт сказав, чи потрібно дезінфікувати продукти

Наукового підтвердження того, що коронавірус може передаватися за допомогою їжі під час покупок у магазині, немає. Але водночас деякі порадники стверджують, що для уникнення ризику заразитися ним овочі та фрукти потрібно мити з милом, а всі поверхні ретельно протирати і дезинфікувати.

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Що з цього правда, а що міф щодо придбання продуктів – розповів мікробіолог і експерт із харчової безпеки Дональд Шаффнер. Про це повідомляє ScienceAlert.

За його словами, високий ризик шопінгу насамперед полягає у перебуванні серед великої кількості людей.

Найбільша загроза в продуктовому магазині – це інші люди, а не продукти

Чи потрібно дезінфікувати пакети і мити продукти з милом

Шаффнер стверджує, що ні. Однак, якщо сумніваєтеся щодо того, що упаковка може бути брудною або містити на собі вірус, потрібно ретельно помити або обробити санітайзером руки, перш ніж сісти за трапезу. Хоча це, підкреслює експерт із харчової безпеки, потрібно робити не тільки в умовах пандемії.

Водночас свіжі продукти з милом мити не варто, оскільки воно не призначене для їжі, а у випадку потрапляння в організм може викликати нудоту, блювоту й діарею. Свіжі овочі та фрукти рекомендується мити просто в холодній воді.

Свіжі овочі і фрукти не варто милом з мити

Чи потрібно використовувати багаторазові сумки в умовах пандемії

Теоретично можливо, що пакети можуть збирати на собі патогени, враховуючи коронавірус. Однак найбільша загроза в продуктовому магазині – це інші люди, адже деякі з яких дійсно можуть хворіти COVID-19.

За словами Шаффнера, щоб мінімізувати ризик, сумки і пакети можна випрати. Але також потрібно ретельно мити руки після закінчення викладання продуктів.

Потрібно ретельно мити руки після закінчення викладання продуктів із пакетів

Як зменшити ризик зараження в продуктових магазинах

Зараз багато магазинів облаштували антисептики поблизу входу. Але покупцям також можна взяти його із собою. Водночас найкращим способом вберегтися від хвороби протягом закупів буде зробити список і якомога швидше завершити процес покупок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, докторка медичних наук, вірусологиня Алла Мироненко стверджує, что українцям зовсім необов'язково перемивати всі упаковки продуктів, принесені з супермаркетів. Адже ризик заразитися коронавірусом через них, по суті, мінімальний.

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