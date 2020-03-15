Головна Новини
15 березня • оновлено в 22:07
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус і куріння: медики пояснили небезпечну тенденцію

4.6т
Читати матеріал російською

Медики з'ясували, що легкі, ослаблені курінням, більш сприйнятливі до респіраторних інфекцій. Отже, організм курця більш схильний до потрапляння коронавірусу COVID-19.

Як пише dw.com, згідно з дослідженнями, крім генетичної схильності, вирішальним фактором є спосіб життя. Чоловіки, як відомо, частіше ведуть більш нездоровий спосіб життя, ніж жінки. З'ясувалося, що в Китаї, наприклад, курять близько 52% всіх чоловіків, тоді як частка жінок, що палять не дотягує і до трьох відсотків.

Разом з тим, за даними ВООЗ, саме чоловіки значно частіше гинуть від коронавірусної інфекції, ніж жінки: у середині лютого рівень смертності від SARS-CoV-2 в Китаї становив 2,8% для чоловіків і 1,7% – для жінок.

Коронавірус і куріння: медики пояснили небезпечну тенденцію

Коронавірус і куріння: медики пояснили небезпечну тенденцію

Аналогічна ситуація спостерігалася в 2003 році у Гонконгу при спалаху атипової пневмонії. І навіть звичайним грипом чоловіки зазвичай заражаються частіше жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які вилікувалися від коронавірусу COVID-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
5
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Хотелось бы подробнее о генетической предрасположенности. Практически нет инфы о заболеваниях арабов, хотя персы в Иране заражаются массово. Индия как-то в стороне. Может и украинцев минёт напасть эта.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги