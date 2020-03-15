Медики з'ясували, що легкі, ослаблені курінням, більш сприйнятливі до респіраторних інфекцій. Отже, організм курця більш схильний до потрапляння коронавірусу COVID-19.

Як пише dw.com, згідно з дослідженнями, крім генетичної схильності, вирішальним фактором є спосіб життя. Чоловіки, як відомо, частіше ведуть більш нездоровий спосіб життя, ніж жінки. З'ясувалося, що в Китаї, наприклад, курять близько 52% всіх чоловіків, тоді як частка жінок, що палять не дотягує і до трьох відсотків.

Разом з тим, за даними ВООЗ, саме чоловіки значно частіше гинуть від коронавірусної інфекції, ніж жінки: у середині лютого рівень смертності від SARS-CoV-2 в Китаї становив 2,8% для чоловіків і 1,7% – для жінок.

Коронавірус і куріння: медики пояснили небезпечну тенденцію

Аналогічна ситуація спостерігалася в 2003 році у Гонконгу при спалаху атипової пневмонії. І навіть звичайним грипом чоловіки зазвичай заражаються частіше жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які вилікувалися від коронавірусу COVID-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

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