Епідеміолог – політикам: завдяки вашим діям ми в д*пі, ви привели країну до локдауну

Єдиним виходом у боротьбі з пандемією COVID-19 для України на сьогодні залишилося впровадження жорсткого локдауну, тому що "інших системних заходів держава не прийняла".

Таку думку висловив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін в ефірі ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 26 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Епідеміолог Андрій Александрін Скриншот трансляції

Експерт досить емоційно висловився про ситуацію, коли його попросили прокоментувати необхідність локдауну. Як сказав він, країна опинилася "в д*пі".

"Я хочу дійсно подякувати присутнім членам уряду і народним депутатам за те, що у нас щодня реєструється 600 випадків захворювання медиків на COVID-19. Хочу подякувати за те, що немає жодної взагалі соціальної підтримки, особливо незахищених верств населення, наших пенсіонерів..." – сказав епідеміолог.

"Хочу ще раз подякувати вам усім. Ви зі своїм завданням впоралися. Ви привели країну до локдауну, і тільки завдяки вашим діям, як і уряду, так і народних депутатів, ми опинилися в такій, вибачте на слові, д*пі повній", – підсумував Александрін.

Нагадаємо, військовий епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що ефективним буде запровадження в Україні локдауну на 60 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова також виступала в "Право на владу". Вона нарікнула на економічні проблеми через карантин і "пригрозила" владі тим, що лідери думок можуть "почати скаржитися" багатомільйонній аудиторії.

Артистка також виправдалася за свій скандальний концерт у Харкові, де порушувалися норми карантину.