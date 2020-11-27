Епідеміолог – політикам: завдяки вашим діям ми в д*пі, ви привели країну до локдауну

Єдиним виходом у боротьбі з пандемією COVID-19 для України на сьогодні залишилося впровадження жорсткого локдауну, тому що "інших системних заходів держава не прийняла".

Таку думку висловив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін в ефірі ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 26 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Експерт досить емоційно висловився про ситуацію, коли його попросили прокоментувати необхідність локдауну. Як сказав він, країна опинилася "в д*пі".

"Я хочу дійсно подякувати присутнім членам уряду і народним депутатам за те, що у нас щодня реєструється 600 випадків захворювання медиків на COVID-19. Хочу подякувати за те, що немає жодної взагалі соціальної підтримки, особливо незахищених верств населення, наших пенсіонерів..." – сказав епідеміолог.

"Хочу ще раз подякувати вам усім. Ви зі своїм завданням впоралися. Ви привели країну до локдауну, і тільки завдяки вашим діям, як і уряду, так і народних депутатів, ми опинилися в такій, вибачте на слові, д*пі повній", – підсумував Александрін.

Нагадаємо, військовий епідеміолог Сергій Кравченко заявив, що ефективним буде запровадження в Україні локдауну на 60 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова також виступала в "Право на владу". Вона нарікнула на економічні проблеми через карантин і "пригрозила" владі тим, що лідери думок можуть "почати скаржитися" багатомільйонній аудиторії.

Артистка також виправдалася за свій скандальний концерт у Харкові, де порушувалися норми карантину.