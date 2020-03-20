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20 березня • оновлено в 18:19
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Коронавірус допоможе перемогти Росію: Резніков розповів, як пандемія змінить світ

3.4т
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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков припустив, що ситуації з поширенням коронавірусу може допомогти Україні у протистоянні з Росією.

Таку думку він висловив у програмі "БАЦМАН" головного редактора видання "ГОРДОН" Олесі Бацман. На його думку, пандемія коронавірусу сильно змінює світ, зокрема, Україна після неї стане сильнішою. У тому числі коронавірус може сильно змінити ситуацію з війною.

Він підкреслив, що поки це тільки припущення і очікування, але нагадав, що Росія веде проти України гібридну війну.

Коронавірус допоможе перемогти Росію: Резніков розповів, як пандемія змінить світ

"Коронавірус не знає кордонів, він по всіх країнах, включаючи наших сусідів, включаючи недружніх сусідів, які називаються агресор. А у нас, ви пам'ятаєте, гібридна війна ... Я не знаю, яким чином це відбудеться. Але те, що коронавірус вже змінив світ, – це факт. І світ буде змінюватися. У тому числі економічно", – сказав Резніков.

Він нагадав, що Росія вливає великі суми грошей в підтримку окупованих територій – на виплати зарплат, на забезпечення роботи держапарату, на армію.

"Виникає питання: а для їх громадян це взагалі прийнятна історія? Окей, зараз поки їм вистачає цієї подушки, а далі? Тому все буде змінюватися, і дуже швидко. А у нас може з'явитися вікно можливості", – припустив міністр.

На його думку, Україна здобуде перемогу у війні з Росією.

"Усі війни рано чи пізно закінчуються, питання: хто що втрачає і набуває. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, тому що ми маємо рацію – у нас вкрали [території], ми ні в кого нічого не забирали, ми ні до кого не заходили на його територію. Тому в цій війні ми залишимося переможцями", – заявив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вчені знайшли антитіло до смертельного коронавірус. Це перше антитіло, яке блокує інфекцію, і є велика ймовірність, що воно також буде використано у виготовленні ліків.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
что за бредни сумашедшего
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В заключении выступления министр добавил:" Запануемо!" И сладко зажмурился...
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ДБ
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