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16 березня • оновлено в 10:21
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Катерина Луговська

В Україні підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом: всього хворі 5 осіб

33.5т
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Ще у двох українців в Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України на сторінці в Facebook. Підозрюють захворювання ще у 94 осіб.

"Лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19 за станом на 16 березня (9:30). З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію. За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) і Житомирська (1) області", – йдеться в повідомленні.

В Україні підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом: всього хворі 5 осіб

Що робити, якщо у вас з'явилися симптоми коронавірусу

За наявності підозри на COVID-2019 необхідно викликати швидку допомогу й ізолювати себе від оточення. Якщо ви стали свідком зловживань з боку медиків, зверніться на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за телефоном 0-800-505-201.

У зв'язку з імовірністю поширення COVID-19 МОЗ України рекомендує:

  • за можливості залишатися вдома;

  • мити/дезинфікувати руки і обмежити контакти;

  • у випадку поганого самопочуття – звернутися до лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в семи областях України. Жорсткі обмеження ввели в Івано-Франківську, Львові та Одесі. У містах закрили всі, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

Опівночі понеділка, 16 березня, Україна закрила близько сотні пунктів пропуску через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавіруса.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Звон Владимир
Звон Владимир
Нужно поднять документы об эпидемии холеры, которая имела место быть в Одессе в 1971-1972 годах и сделать все то же самое в Черновицкой области.... для начала.
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Ukraine The
Ukraine The
Срочно нужно всеукраинское пение гимна врачами. Такъ победимъ короновирус!
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