Коронавірус COVID-19 пов'язали з розвитком аутоімунних захворювань

Вчені помітили розвиток аутоімунних захворювань у пацієнтів, хворих коронавірусом COVID-19. Вони могли з'являтися під час інфекції і після неї.

Про це йдеться в науковій роботі дослідника з Колумбії Карлоса Каньяса, повідомляють "Известия".

Після зараження коронавірусом у деяких пацієнтів розвивався системний червоний вовчак, аутоімунна тромбоцитопенія, синдром Гієна-Барре, васкуліти і навіть розсіяний склероз.

"Деякі симптоми, пов'язані з системними аутоімунними захворюваннями, можуть з'являтися під час інфекції і зберігатися після її купірування", – написав вчений.

Йдеться про підвищену втому, болі в суглобах, м'язові болі та інші стани. Відзначається, що при COVID-19 відбувається придушення імунної системи, що, можливо, провокує розвиток аутоімунних процесів.

Науці поки невідомий чіткий генетичний механізм виникнення таких патологій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, японські вчені з'ясували, що коронавірус залишається активним на шкірі людини протягом дев'яти годин, що в п'ять разів довше, ніж вірус грипу.