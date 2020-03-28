Коронавірус був в Україні ще в січні? Колишній санлікар пояснив критичність ситуації

Коронавірус міг прийти в Україну ще в січні, але оскільки не було тестів, не було і підтверджень.

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Як розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас, не було абсолютно ніякої можливості для діагностики коронавірусу.

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"Щоб ви розуміли, у нас щорічно від пневмонії помирає близько 5 тисяч осіб. У 2009 році після пандемії свинячого грипу окремо почали вести статистику по грипозних пневмоніях. Тоді була тисяча випадків, але мені здається, ці цифри – пальцем в небо", – зазначив він.

За словами Протаса, з 5 тисяч пневмоній – 100 грипозних.

"Бувають окремі роки, коли ця кількість різко зростає – в 2015-2016 році ми мали близько 400 смертей. Тоді був новий штам вірусу грипу, більш агресивний", – підкреслив екссанлікар.

Він додав, що інших вірусів грипу близько 20, а в Україні взагалі випадки не розшифровуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася до 310 осіб. Всі вони підтверджені лабораторно.

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