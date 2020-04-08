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8 квітня • оновлено в 22:02
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Коронавірус без симптомів: лікарка розповіла про нетиповий випадок в Україні

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В Україні зафіксовано випадок безсимптомного захворювання на коронавірус COVID-19.

У жінки, що заразилася, був лише один симптом – втома. Про це в ефірі ObozTV розповіла сімейна лікарка Віталіна Олещенко.

Медичка в хронологічному порядку виклала всі події, що передували виявленню коронавірусної інфекції. Так, у середу, 1 квітня, до неї звернулася жінка зі скаргами на втому. "При огляді: температура 36,6, сатурація 99, у легенях хрипів немає, видимих запальних процесів слизових – немає. Діагностована втома, призначено пити воду, дотримуватися карантинного режиму, самоізолюватись. І, звичайно, бути зі мною на зв'язку".

Через 4 дні пацієнтка зателефонувала лікарці і повідомила, що "загальна слабкість наростає і з'являється задишка. Пацієнтка не може глибоко вдихнути". "Ми ухвалюємо рішення, що треба здати загальний аналіз крові і я рекомендую пацієнтці зробити комп'ютерну томографію (КТ) легень".

Увечері неділі, 5 квітня, прийшов результат загального аналізу крові, "і це аналіз здорової людини. Лейкоцити були дещо знижені, швидкість осідання еритроцитів – 15. До цього ми здали С-реактивний білок, це маркер запалення, і він був 5, у нормі", – пояснила лікарка.

В Україні зафіксовано зараження коронавірусом без симптомів

В Україні зафіксовано зараження коронавірусом без симптомів

У понеділок, 6 квітня, пацієнтка робить КТ легенів і висновок свідчить: "Лівобічна верхньодолева полісегментарна пневмонія. Коронавірусна інфекція під питанням".

Сімейна лікарка ухвалила рішення провести експрес-тест на коронавірус. Він був зроблений і показав, що "пацієнтка вже дуже довго хворіє коронавірусною інфекцією". Далі тест зробили її 14-річній дочці, він також виявився позитивним. Але тест дитини показав, що "дочка, найімовірніше, має стійкий імунітет".

Увечері того ж дня сімейна лікарка ухвалила рішення робити ПЛР-тест, "щоб виявити самого збудника в верхніх дихальних шляхах". Вона викликала карету швидкої допомоги, медики приїхали в захисних костюмах, у масках, рукавичках і окулярах.

Далі лікарка і медики швидкої зателефонували до вірусологічної лабораторії, де їм пояснили, що "ПЛР-тести можна зробити в черговій лікарні цього району". Але в черговій лікарні заявили, що зроблять тест тільки в разі госпіталізації пацієнтки.

Пацієнтці було сказано, що, "якщо немає гострих симптомів, ні температури, ні кашлю, то вам краще залишатися вдома і на госпіталізацію не погоджуватися. Пацієнтка відмовляється від госпіталізації, я її відправляю додому, набравши ПЛР-тести сама", – розповіла лікарка.

"Сьогодні я сама повезу їх до вірусологічної лабораторії на власному транспорті", – повідомила вона. У цьому контексті Віталіна Олещенко озвучила пропозицію, щоб "на каретах швидкої допомоги були пробірки з фізіологічним розчином, щоб вони самостійно могли набрати ці аналізи і передавати їх у вірусологічну лабораторію".

Лікарка заявила, що цей "нетиповий і абсолютно непротокольний" випадок свідчить про те, що випадків зараження коронавірусом набагато більше. "Якщо такі тести будуть робити працівники швидкої допомоги, статистика у нас стане зовсім іншою. І тоді люди зрозуміють, що дійсно це пандемія і це дуже страшний вірус, який може наробити дуже поганих речей", – попередила вона.

Лікарка порекомендувала звертатися до сімейного лікаря при будь-яких симптомах, "тому що, як бачите, коронавірусна інфекція може протікати з абсолютно низькою симптоматикою".

Як писав OBOZREVATEL, станом на 8 квітня коронавірусом у світі заразилися вже майже 1,5 мільйона осіб. В Україні кількість хворих зросла до 1668. Померло 45 осіб, вилікувалися 29.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Коронавірус Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Новини ObozTV
Місце
Україна
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Василюк Роман
Василюк Роман
Жестко. Главное зафиксировали. А сколько людей от таких заразилось ?
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Ларионова Леся
Ларионова Леся
Здесь дело не в усталости, а в том, что пневмония может протекать с невысокой температурой. А главный симптом это то, что человек не может вдыхнуть на полную грудь с первого раза. И написано здесь все верно. К сожалению, в нашей стране на это не обращают внимание большинство врачей.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Если так, то таких больных может быть гораздо больше - с усталостью не каждый пойдет у врачу, и вполне возможно, что может протекать даже и без усталости, как проверить ?
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