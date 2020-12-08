Google назвав найпопулярніші запити українців 2020 року

Представники Google в Україні назвали найпопулярніші запити, які українці шукали в інтернеті у 2020 році.

Результати відповідного аналізу минулих років були цікавими й дещо несподіваними, пише "24 Техно". Нинішнього року більшість з них виявилися цілком очікуваними.

Перша п’ятірка запитів на питання "що таке?" стосувалася здебільшого коронавірусу:

що таке пандемія;

що таке коронавірус;

що таке локдаун;

що таке дефолт;

що таке ауф.

У категорії "Як?" українці шукали таке:

як зшити маску;

як зробити антисептик для рук;

як лікувати коронавірус;

як передається коронавірус;

як правильно носити маску.

Найбільше запитів було про таких людей:

Олексій Навальний;

Джо Байден;

Олександр Лукашенко;

Михайло Єфремов;

Кім Чен Ин.

До речі, Оксфордський словник (Oxford Dictionaries) у 2020 році не зміг вибрати традиційне "слово року" через велику кількість резонансних подій, які сталися за цей період. Тож довелося назвати такими кілька слів і виразів.

У список потрапили: білоруський (через події на президентських виборах країни), коронавірус, пандемія, соціальна дистанція, соціальна ізоляція, локдаун, COVID-19, WFH (Work from Home – робота вдома), бульбашки підтримки (social bubble), імпічмент, vote-by-mail (голосування поштою), Black Lives Matter тощо.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що "локдаун" назвали словом 2020 року за версією тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary. Використання цього слова на сайтах, у книгах, газетах і на телебаченні збільшилося на 6 000%.

У десятку слів року також потрапили такі, що пов'язані з пандемією: "коронавірус", "соціальне дистанціювання", "самоізоляція", а також "безтермінова відпустка" і "ключовий працівник".