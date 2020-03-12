Коронавірус атакує Україну на Великдень: імунолог попередив про спалах хвороби

В Україні може збільшитися кількість хворих коронавірусом, коли українці будуть повертатися з Італії додому на Великдень.

Таку думку "Гордону" висловив доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти Федір Лапій.

"Але взагалі потрапляння вірусу в країну – це був лише питання часу. Тим більше, люди будуть повертатися з Італії в Україну на той ж Великдень. А значить, проникнення коронавірусу в країну може збільшитися. Вірус не визнає кордонів. У сучасному світі повністю закрити кордони просто неможливо", – розповів медик.

Епідемія коронавірусу

Лапій допустив, що деякі випадки захворювання будуть упускати в Україні. Адже наша країна не така закрита, як наприклад Туркменістан або КНДР.

При цьому імунолог припустив, що спалах захворювання після літа з приходом осені може поновитися з більшою силою.

"Можна припустити, що в літній період в Північній півкулі вірус нікуди не дінеться. А восени повернеться з ще більшою силою. Китай зробив безпрецедентні заходи, щоб запобігти передачі вірусу. Вони дали результат. Але не можна виключати, що вірус міг піти на спад якраз на час проведення цих заходів. у Китаї відсоток померлих з числа захворілих становить 2%, в Італії – близько 4%. Теоретично це можна пояснити тим, що в Італії більше людей похилого віку. Але поки це тільки гіпотеза", – розповів лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, число інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 12 березня наблизилося до 126 тисяч осіб, померли вже більше 4900 пацієнтів.

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