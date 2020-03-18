Коронавірус атакує Україну: хто вже заразився та в зоні ризику. Постійно оновлюється

Епідемія коронавірусу продовжує поширюватися в Україні. Станом на обід 18 березня підтверджено 15 випадків зараження, дві смерті й 205 підозр на COVID-19.

OBOZREVATEL щодня вестиме оновлювану хроніку ситуації з хворобою.

Головні цифри на 18 березня:

15 заражених;

двоє померлих;

205 повідомлень про підозру.

15 офіційно підтверджених випадків зараження

Станом на 18 березня в Україні офіційно підтверджено 15 випадків зараження коронавірусом – два з летальним результатом. 10 осіб у Чернівецькій області (один летальний), чотири – в Київській, один – у Житомирській (летальний).

Перша жертва COVID-19 – 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі. Вона гостювала в родичів у Львові, а потім приїхала додому в Радомишль.

Друга – 33-річна Тетяна з Чернівецької області. У неї була супутня неврологічна патологія – пухлина біля центрального стовбура головного мозку. У чернівецькій лікарні, де вона померла, вважають, що смерть настала саме через цю недугу, а не внаслідок коронавірусу. Хоча рідні жінки стверджують, що Тетяна не раз зверталася до медиків, але ті не надавали їй допомоги. Також госпіталізовано п'ять осіб, які з нею контактували.

18 березня стало відомо, що народний депутат від групи "Довіра" Сергій Шахов заразився коронавірусом – ймовірно, після поїздки на курорт Куршевель. Спершу політик інформацію заперечував, але після розголосу в ЗМІ зізнався в захворюванні.

Також у Києві COVID-19 підтвердили у військового пенсіонера. Він спілкувався з другом, у якого були ознаки ГРЗ. До останнього нещодавно приїжджали родичі з-за кордону.

Сергій Шахов

205 підозр із початку року

З початку 2020 року зафіксовано 205 підозр на коронавірус. Причому зараз кількість різко збільшується: за 17 березня надійшло 41 повідомлення про можливе зараження.

Зокрема, Київська область надіслала 14 підозр, Дніпропетровська – 5, Донецька – 3, Закарпатська – 3, Івано-Франківська – 3, Вінницька – 3, Чернівецька – 1, Рівненська – 2, Сумська – 2, Тернопільська – 2, Херсонська – 1, Черкаська – 1, Миколаївська – 1.

Коронавірус в Україні delo.ua

А 18 березня повідомили про госпіталізацію 24 осіб у Львові – у них спостерігаються симптоми COVID-19. Всі вони молодого віку й нещодавно повернулися з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 18 березня, в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті у зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу.

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