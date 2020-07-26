До 25% ПЛР-тестів на COVID-19 можуть бути хибнонегативними – МОЗ

Суспільство 18:03, 26.07.2020 Оновлено: 18:03, 26.07.2020

До 20-25% результатів ПЛР-досліджень на наявність коронавірусної інфекції можуть бути хибнонегативними.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це 26 липня під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Його процитувала пресслужба на сторінці МОЗ у Facebook.

Для тесту ПЛР на COVID-19 береться мазок із ротоглотки. "У випадку, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибнонегативним", – зазначив Степанов.

Уточнюється, що на достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії.

Нагадаємо:

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Facebook / Міністерство охорони здоров'я України

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Перш за все фахівці додали в нього деякі препарати, а деякі виключили.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Радник Авакова про полтавського терориста: попадеться живий чи мертвий

Лікар збірної України з футболу помер від коронавiрусу в 48 років

У мене вiдраза до Усика та Ломаченка, – чемпіон України з карате Горуна

Окупанти обстріляли ЗСУ перед спробою повного припинення вогню на Донбасі, – штаб ООС

Кличко спіймав на вулиці Києва двох "графітників" і викликав поліцію