До 25% ПЛР-тестів на COVID-19 можуть бути хибнонегативними – МОЗ

Тести на коронавірус можуть давати помилковий результат. Pixabay

До 20-25% результатів ПЛР-досліджень на наявність коронавірусної інфекції можуть бути хибнонегативними.

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Про це 26 липня під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Його процитувала пресслужба на сторінці МОЗ у Facebook.

Для тесту ПЛР на COVID-19 береться мазок із ротоглотки. "У випадку, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибнонегативним", – зазначив Степанов.

Уточнюється, що на достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії.

Нагадаємо:

Станом на ранок неділі, 26 липня, в Україні офіційно підтверджено 64 849 випадків коронавірусної інфекції. З них 920 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли 1605 осіб (+15 за добу), а 35 807 пацієнтів (+310) повністю побороли хворобу.

Львівська область продовжує бути лідером за кількістю виявлених випадків коронавірусу за добу.

У Києві за минулий день коронавірус діагностували ще в 95 жителів.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Facebook / Міністерство охорони здоров'я України

Як писав OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Перш за все фахівці додали в нього деякі препарати, а деякі виключили.