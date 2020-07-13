Королевська прийшла в Раду з "блокатором вірусів" і іконкою в телефоні, але без маски

Суспільство 23:42, 13.07.2020 Оновлено: 23:51, 13.07.2020

Народну депутатку від ОПЗЖ Наталію Королевську помітили у Верховній Раді з "блокатором вірусів", прикріпленим до лацкана піджака, й іконкою під чохлом мобільного телефона.

Знімок виклав у Facebook фотограф Ян Доброносов. Також жінка була в медичних рукавичках і з захисною маскою, повішеною на вухо.

Бейджикі-"блокатори вірусів" користуються популярністю в Росії. Їх надягають на себе багато політиків і зірок. Носив і прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, поки не захворів на COVID-19 у травні.

Медики не раз заявляли, що "блокатор вірусів" у вигляді бейджа, який пропонують як засіб захисту від коронавірусу COVID-19, є способом заробітку на паніці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков купив собі "блокатор вірусів", щоб захиститися від COVID-19. Медики ж сходяться на тому, що ця річ не більше, ніж спроба заробити на паніці.

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