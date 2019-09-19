Королевишна і володарка морська: топ-5 несподіваних образів Савченко

Народний депутат України VIII скликання Надія Савченко не перестає дивувати мережу новими образами.

OBOZREVATEL з звертаючись топ образів нардепа, якими вона запам'яталася українцям.

У грудні 2017 року Савченко приголомшила мережу яскравим чином. Вона з'явилася на ефірі в українському національному вбранні.

Надія Савченко

У травні поточного року Савченко прийшла на інавгурацію президента України Володимира Зеленського в піджаку, на який повісила різні державні нагороди.

Надія Савченко

У червні Савченко з'явилася в прямому ефірі з чокером на шиї. Тоді нардепа порівняли з героїнею культового фільму "Леон" Матільдою, роль якої зіграла Наталі Портман.

Надія Савченко

У серпні Савченко влаштувала незвичну фотосесію на море і пішла купатися прямо в платті.

Надія Савченко

У вересні нардеп показала нові пляжні фото з відпочинку на Адріатиці. Вони знову купалася в довгому сарафані.

Надія Савченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Савченко оскандалилася, роззувшись у Верховній Раді і закинувши ноги на стіл.

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