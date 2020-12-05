Королева Британії отримає вакцину від COVID-19 без пільг у порядку черги – ЗМІ

Королева Великобританії Єлизавета II отримає вакцину від коронавірусу протягом декількох тижнів, а потім публічно повідомить про це, щоб спонукати зробити щеплення більшу кількість людей.

Про це в суботу, 5 грудня, повідомила газета Daily Mail з посиланням на високопоставлені джерела. Як ідеться в повідомленні, 94-річна королева та її чоловік, 99-річний принц Філіп будуть щепленими від COVID-19 без пільг, у порядку черги першої хвилі вакцинації, під яку підпадають особи старше 80 років, включаючи жителів будинків для людей похилого віку.

Очікується, що обидва вони пристануть на пропозицію зробити ін'єкції вакцини за рекомендацією своїх лікарів

Експерти у сфері громадської охорони здоров'я вважають, що якщо королева та її чоловік розкажуть громадськості про вакцинацію, це може мати велике значення в боротьбі з дезінформацією, яку поширюють противники щеплень, пише газета.

Водночас придворні, за даними Daily Mail, побоюються, що все це може бути розцінено як "політизація" королівської сім'ї та вторгнення в медичну таємницю її членів.

Як відомо, 1957 рокуЄлизавета II повідомила, що її діти принц Чарльз і принцеса Анна отримали щеплення від поліомієліту, щоб розвіяти побоювання щодо вакцини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через пандемію коронавірусу вперше за 32 роки королева Єлизавета II і принц Філіпп змінять місце святкування Різдва.