"Корівник": мережу нажахали фото російського банку

У мережі опублікували фотографію відділення "Ощадбанку" в одному з маленьких російських міст на Ямальскому півострові. Стан будівлі настільки поганий, що вона частково покосилася.
Фотографії банківського відділення опублікували в соцмережах, зокрема і в Facebook "РаіссяТудей". Відзначається, що в цьому окрузі добувають газ, що могло б робити його більш упорядкованим і заможним.
"Росія не закінчується ніде! А для співробітників всередині передбачена тепла вигрібна яма", – підписали фото в соцмережі.
Сбербанк на Ямалі
"РаіссяТудей"
У коментарях до посту користувачі соцмережі не соромилися в іронічних зауваженнях.
"Ясний пень, що не Дубай. Вони б на Ямалі всі перемерзли", – написав один із коментаторів.
"Простий надійний банк для простих людей. В такий і вкласти не соромно!" – підтримав його другий.
"Вперше бачу, щоб корівник назвали на честь банку", – написав Володимир Негрєшний.
Як писав OBOZREVATEL, мережу жахнули кадри з села у Псковській області (Росія), де сім'ї змушені жити на 450 рублів на місяць, а дітей у школах годує Червоний Хрест.
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