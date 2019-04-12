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"Корівник": мережу нажахали фото російського банку

1.2тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували фотографію відділення "Ощадбанку" в одному з маленьких російських міст на Ямальскому півострові. Стан будівлі настільки поганий, що вона частково покосилася.

Фотографії банківського відділення опублікували в соцмережах, зокрема і в Facebook "РаіссяТудей". Відзначається, що в цьому окрузі добувають газ, що могло б робити його більш упорядкованим і заможним.

"Росія не закінчується ніде! А для співробітників всередині передбачена тепла вигрібна яма", – підписали фото в соцмережі.

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Сбербанк на Ямалі

Сбербанк на Ямалі

"РаіссяТудей"

У коментарях до посту користувачі соцмережі не соромилися в іронічних зауваженнях.

"Ясний пень, що не Дубай. Вони б на Ямалі всі перемерзли", – написав один із коментаторів.

"Простий надійний банк для простих людей. В такий і вкласти не соромно!" – підтримав його другий.

"Корівник": мережу нажахали фото російського банку

"Вперше бачу, щоб корівник назвали на честь банку", – написав Володимир Негрєшний.

"Корівник": мережу нажахали фото російського банку
"Корівник": мережу нажахали фото російського банку

Як писав OBOZREVATEL, мережу жахнули кадри з села у Псковській області (Росія), де сім'ї змушені жити на 450 рублів на місяць, а дітей у школах годує Червоний Хрест.

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Росія
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