Користувачів "ВКонтакте" в Україні поставлять на облік у поліції – РНБО

Про всіх користувачів забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" буде відомо правоохоронним органам.

Що стосується людей, які поширюватимуть проросійський контент, то вони ризикують мати проблеми із законом. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час презентації Глобального центру взаємодії в кіберпросторі, створеного за співробітництва МВС і "Нафтогазу України" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хотів би звернути увагу користувачів ресурсу, який заборонений. Це має бути їхня відповідальність, навіщо вони це роблять і для чого. Річ у тому, що зараз та система, яка починає працювати, про всіх цих користувачів матимемо розуміння, вони будуть усі на обліку перебувати", – сказав він.

"І якщо вони далі поширюватимуть російський контент на території країни, то матимуть певні проблеми безпосередньо з нашою поліцією та нашими силовими структурами", – наголосив Данілов.

Він також запевнив, що РНБО у взаємодії із зарубіжними колегами має намір остаточно заблокувати роботу "ВКонтакте" в Україні.

"У нас, згідно із законодавством про санкції, "ВКонтакте" не має працювати на території країни. На жаль, сьогодні це якраз та розмова, яка відбувається, про кіберзахист тих чи інших інституцій від цього впливу. Ми сьогодні займаємося цими питаннями", – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, співробітники забороненої в Україні соцмережі зуміли обійти частину блокувань шляхом швидкої зміни проксісерверів. Однак незабаром цю проблему буде розв'язано.

"У країні є інституції, які за це відповідають. Зараз це перебуває в роботі. Вважаємо, що найближчим часом за допомогою наших зарубіжних партнерів це питання буде розв'язано", – пообіцяв Данілов.

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