Користувачі мережі ламали голову над завданням про рожевий трикутник
Користувачам мережі запропонували розгадати цікаву геометричну задачу, обчисливши площу трикутника в квадраті.
Як пише "ПопМех", спочатку було загадано, яка частина площі квадрата зафарбована рожевим. Для розгадки потрібно було застосувати невеликі обчислення.
Спершу потрібно дізнатися довжину сторони в основі та довжину опущеної на неї висоти. Відомо, що площа прямокутного трикутника становить 1/2 площі квадрата. Але щоб знайти довжину висоти, потрібно звернути увагу на найменший трикутник.
Неозброєним поглядом видно, що в нього з рожевим трикутником однакові кути, співвідношення довжин відповідних сторін і висот. Далі довжину сторони квадрата взяли за значення 1, а значить, довжина нижнього ребра рожевого трикутника теж дорівнює 1.
Також їхні висоти утворюють один відрізок, довжина якого дорівнює довжині сторони квадрата – 1. У результаті виходить, що довжина рожевого трикутника дорівнює 1/3 довжини боку квадрата, тобто ті самі 1/3.
Відомо, що співвідношення довжин ребер подібних трикутників і співвідношення довжин їхніх висот однакові. На цьому прикладі воно дорівнює 1/2, а значить, довжина висоти рожевого трикутника дорівнює 2/3. Далі потрібно підставити отримані значення у формулу площі трикутника: S = 0,5*1*2/3 = 1/3 кв. од.
Результат буде таким: площа ж квадрата дорівнює 1 кв. од, а значить, рожевий трикутник становить третину його площі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зібрано математичні загадки, над якими ламали голову в мережі.
Дитячий ребус зламав мозок користувачам соцмереж.
Опубліковано цікаві головоломки для дітей, які можуть загнати в глухий кут навіть дорослого.
Названо цікаві завдання на логіку, які задають на співбесіді.
Також названо 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих.
Названо просту загадку Альберта Ейнштейна, яку не всі можуть розгадати.
Опубліковано дитячі загадки із секретом для розуму.
З'явилися дитячі загадки, які іноді не до снаги розгадати дорослим.
Названо цікаві загадки із секретом і на логіку.
Показано картинки-загадки, які обманюють зір.
У мережі згадали стару загадку про м'яч і битку.